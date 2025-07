ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

NombreALGO

PuestoNo.39

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0006%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)7.39%

Suministro de circulación8,643,012,964.613634

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.8643%

Fecha de emisión2019-06-17 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.05 USDT

Máximo histórico3.28017860614,2019-06-21

Precio más bajo0.08761089660746404,2023-09-11

Blockchain públicaALGO

Sector

Redes sociales

