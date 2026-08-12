¿Cuál es el precio actual de Clover Finance?

Clover Finance (CLV) se cotiza a €0.001689937028060310000, lo que refleja un movimiento de precios del -1.81% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña Clover Finance en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),CoinList Launchpad, CLV suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando CLV hoy?

En las últimas 24 horas, CLV registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de Clover Finance?

Hoy hay 1224140929.0 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de CLV?

Clover Finance ocupa actualmente el puesto #2073 en el mercado con una capitalización de mercado de €2068679.4806831400000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado Clover Finance en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -1.81% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara Clover Finance con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2),CoinList Launchpad, CLV muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.