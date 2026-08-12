Precio de Rainbow hoy

El precio actual de Rainbow (RNBW) hoy es € 0.01462, con una variación del 4.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RNBW a EUR es € 0.01462 por RNBW.

Rainbow actualmente está en el puesto #1444 por capitalización de mercado en € 3.07M, con un suministro circulante de 210.00M RNBW. Durante las últimas 24 horas, RNBW cotiza entre € 0.01461 (bajo) y € 0.01538 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.096405115909179093, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0093152386828835196.

En el corto plazo, RNBW experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de -0.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.23K.

Información del mercado de Rainbow (RNBW)

Puesto No.1444 Cap de mercado € 3.07M€ 3.07M € 3.07M Volumen (24H) € 53.23K€ 53.23K € 53.23K Cap. de mercado totalmente diluida € 14.62M€ 14.62M € 14.62M Suministro de Circulación 210.00M 210.00M 210.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 21.00% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Rainbow es de € 3.07M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.23K. El suministro circulante de RNBW es de 210.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 14.62M.