Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Rainbow hoy es 0.01462 EUR. La capitalización de mercado de RNBW es 3,070,200 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de RNBW a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Rainbow hoy es 0.01462 EUR. La capitalización de mercado de RNBW es 3,070,200 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de RNBW a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de RNBW

Info. de precios de RNBW

¿Qué es RNBW?

Whitepaper de RNBW

Sitio web oficial de RNBW

Tokenomía de RNBW

Pronóstico de precios de RNBW

Historial de RNBW

Guía de compra de RNBW

Conversor de moneda fiat a RNBW

Spot de RNBW

Futuros USDT-M de RNBW

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Rainbow

Precio de Rainbow(RNBW)

Precio en vivo de 1 RNBW en EUR:

€0.0125732
€0.0125732€0.0125732
-4.25%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Rainbow (RNBW)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:48:38 (UTC+8)

Precio de Rainbow hoy

El precio actual de Rainbow (RNBW) hoy es € 0.01462, con una variación del 4.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RNBW a EUR es € 0.01462 por RNBW.

Rainbow actualmente está en el puesto #1444 por capitalización de mercado en € 3.07M, con un suministro circulante de 210.00M RNBW. Durante las últimas 24 horas, RNBW cotiza entre € 0.01461 (bajo) y € 0.01538 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.096405115909179093, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0093152386828835196.

En el corto plazo, RNBW experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de -0.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.23K.

Información del mercado de Rainbow (RNBW)

No.1444

€ 3.07M
€ 3.07M€ 3.07M

€ 53.23K
€ 53.23K€ 53.23K

€ 14.62M
€ 14.62M€ 14.62M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

BASE

La capitalización de mercado actual de Rainbow es de € 3.07M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.23K. El suministro circulante de RNBW es de 210.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 14.62M.

Historial de precios de Rainbow EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.01461
€ 0.01461€ 0.01461
24H Mín
€ 0.01538
€ 0.01538€ 0.01538
24H Máx

€ 0.01461
€ 0.01461€ 0.01461

€ 0.01538
€ 0.01538€ 0.01538

€ 0.096405115909179093
€ 0.096405115909179093€ 0.096405115909179093

€ 0.0093152386828835196
€ 0.0093152386828835196€ 0.0093152386828835196

-0.41%

-4.25%

-0.62%

-0.62%

Historial de precios de Rainbow (RNBW) en EUR

Siga los cambios de precios de Rainbow para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0005581-4.25%
30 Días€ +0.00019+1.31%
60 Días€ -0.00072-4.70%
90 Días€ -0.00228-13.50%
Cambio de precio de Rainbow hoy

Hoy, RNBW registró un cambio de € -0.0005581 (-4.25%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Rainbow en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00019 (+1.31%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Rainbow en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, RNBW experimentó un cambio de € -0.00072 (-4.70%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Rainbow en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00228 (-13.50%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Rainbow (RNBW)?

Consulta la página Historial de precios de Rainbow ahora.

Análisis de Rainbow

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Rainbow, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Rainbow: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de RNBW: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

**Estructura del mercado** RNBW_USDT en el gráfico de 4 horas: el precio actual es de 0,01626 USDT, situado un 1,2% por debajo del centro del rango clave, ubicado en 0,01646. Tanto el grupo de medias móviles (MA) como el grupo de medias exponenciales (EMA) registran 7 señales de compra, y el precio se mantiene por encima del sistema de medias. El precio actual se encuentra dentro del rango comprendido entre S1 (0,01582) y el centro del rango; la estructura muestra una tendencia alcista, aunque no ha logrado superar dicho centro. **Estado de la dinámica** El MACD presenta una configuración de cruce bajista, con las líneas rápida y lenta alineadas en dirección opuesta a las señales del sistema de medias móviles. El RSI se sitúa en el rango neutro, mientras que los indicadores KDJ y StochRSI presentan datos incompletos, lo que impide determinar claramente la distribución de la energía en el corto plazo. Además, no se proporcionan datos sobre las bandas de Bollinger, por lo que resulta imposible evaluar la estructura de la volatilidad. **Niveles clave** El nivel central superior, situado en 0,01646, se encuentra a un 1,2% por encima del precio actual. La resistencia cercana está marcada por R1 en 0,01687 (+3,8%). En el lado inferior, el soporte S1 se ubica en 0,01582 (-2,7%), mientras que el soporte lejano S2 se sitúa en 0,01541 (-5,2%).

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Rainbow

Predicción del precio de Rainbow (RNBW) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de RNBW en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Rainbow (RNBW) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Rainbow podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Rainbow en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de RNBW para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Rainbow.

Cómo comprar e invertir Rainbow en España

¿Listo para empezar con Rainbow? Comprar RNBW es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Rainbow. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Rainbow (RNBW).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Rainbow instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Rainbow (RNBW)

¿Qué puedes hacer con Rainbow?

Poseer Rainbow te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Rainbow (RNBW) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Rainbow (RNBW)

La billetera que te recompensa por divertirte on-chain.

Rainbow Recurso

Para conocer Rainbow más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Rainbow
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCoinList Launchpad

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Rainbow

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:48:38 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Rainbow (RNBW)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Rainbow

RNBW USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de RNBW con apalancamiento. Explora el trading de futuros RNBWUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Rainbow (RNBW) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Rainbow en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RNBW/USDT
€0.0125732
€0.0125732€0.0125732
-4.44%
3.54M (USDT)
RNBW/USDC
€0.0125732
€0.0125732€0.0125732
-4.38%
3.56M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.25714
€0.25714€0.25714

+199.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3161962
€0.3161962€0.3161962

-13.72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0127366
€0.0127366€0.0127366

-19.72%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0988828
€0.0988828€0.0988828

-34.21%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0068714
€0.0068714€0.0068714

+77.55%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000305386
€0.000305386€0.000305386

+34.00%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0846842
€0.0846842€0.0846842

+33.30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.781068
€2.781068€2.781068

+33.62%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.011782
€0.011782€0.011782

+30.47%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de RNBW a EUR

Monto

RNBW
RNBW
EUR
EUR

1 RNBW = 0.0125732 EUR