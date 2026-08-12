El precio actual de OneFootball Credits (OFC) hoy es € 0,009028, con una variación del 10,82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OFC a EUR es € 0,009028 por OFC.

OneFootball Credits actualmente está en el puesto #1206 por capitalización de mercado en € 1.46M, con un suministro circulante de 161.27M OFC. Durante las últimas 24 horas, OFC cotiza entre € 0,008314 (bajo) y € 0,010509 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,1461927483047899812, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0262817104003318024.

En el corto plazo, OFC experimentó un cambio de -0,41% en la última hora y de -8,15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 117.48K.

Información del mercado de OneFootball Credits (OFC)

Puesto No.1206 Cap de mercado € 1.46M€ 1.46M € 1.46M Volumen (24H) € 117.48K€ 117.48K € 117.48K Cap. de mercado totalmente diluida € 9,03M€ 9,03M € 9,03M Suministro de Circulación 161.27M 161.27M 161.27M Suministro máx. 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Suministro total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Tasa de circulación 16,12% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de OneFootball Credits es de € 1.46M, con un volumen de trading en 24 horas de € 117.48K. El suministro circulante de OFC es de 161.27M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9,03M.