Precio de OneFootball Credits(OFC)
El precio actual de OneFootball Credits (OFC) hoy es € 0,009028, con una variación del 10,82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OFC a EUR es € 0,009028 por OFC.
OneFootball Credits actualmente está en el puesto #1206 por capitalización de mercado en € 1.46M, con un suministro circulante de 161.27M OFC. Durante las últimas 24 horas, OFC cotiza entre € 0,008314 (bajo) y € 0,010509 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,1461927483047899812, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0262817104003318024.
En el corto plazo, OFC experimentó un cambio de -0,41% en la última hora y de -8,15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 117.48K.
No.1206
16,12%
BASE
La capitalización de mercado actual de OneFootball Credits es de € 1.46M, con un volumen de trading en 24 horas de € 117.48K. El suministro circulante de OFC es de 161.27M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9,03M.
-0,41%
-10,82%
-8,15%
-8,15%
Siga los cambios de precios de OneFootball Credits para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0,00093845
|-10,82%
|30 Días
|€ -0,004422
|-32,88%
|60 Días
|€ -0,023892
|-72,58%
|90 Días
|€ -0,033652
|-78,85%
Hoy, OFC registró un cambio de € -0,00093845 (-10,82%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0,004422 (-32,88%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, OFC experimentó un cambio de € -0,023892 (-72,58%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0,033652 (-78,85%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de OneFootball Credits, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de OFC: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
OFC_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,009888, justo por debajo del centro de gravedad situado en 0,00992. El precio se sitúa entre el soporte S1 y el centro de gravedad, mientras que el conjunto de medias móviles a corto plazo emite una señal de compra y el conjunto de medias móviles a largo plazo permanece en estado neutral. Según el sistema de pivotes, el espacio alcista está limitado por la resistencia del centro de gravedad, mientras que el soporte S1 ofrece una referencia estructural cercana. El indicador MACD ha formado una cruz de compra, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia arriba, lo que refleja una liberación concentrada de impulso. El RSI se mantiene en una zona neutra, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa, lo que indica un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Los indicadores KDJ y StochRSI también muestran una tendencia alcista simultánea, confirmando la validez del impulso del rebote a corto plazo. Las bandas de Bollinger se han estrechado, evidenciando una fase de compresión de la volatilidad en niveles bajos, lo que sugiere que se acerca un punto clave de cambio en el mercado. La primera resistencia R1 se ubica en 0,01009, aproximadamente a un 2,0% del precio actual, siendo el principal objetivo de prueba en el corto plazo. La segunda resistencia R2 está en 0,01024, a unos 3,6% del precio actual, constituyendo un límite de referencia más lejano. Por el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,00977, a cerca de un 1,1% del precio actual, proporcionando un amortiguador inmediato ante posibles correcciones. El segundo soporte S2 está en 0,0096, a unos 2,9% del precio actual, estableciendo una línea defensiva sólida para la estructura del piso.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de OneFootball Credits podría ver un crecimiento del 0,00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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OneFootball Credits ($OFC) es el token que impulsa la economía de fans de fútbol de OneFootball. Fundada en 2008, OneFootball es una plataforma multimedia líder de fútbol global. Ahora para expandirse más allá de los productos multimedia, OneFootball Club introduce FanPass, un sistema de identidad de fans on-chain que permite a los clubes y a las marcas reconocer y recompensar el compromiso de los fans. Con $OFC, OneFootball aspira a convertir a 3,500 millones de fans en participantes activos en una economía de fans global autosostenible.
Para conocer OneFootball Credits más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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