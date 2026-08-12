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El precio actual de OneFootball Credits hoy es 0,009028 EUR. La capitalización de mercado de OFC es 1 455 987,72076 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OFC a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de OneFootball Credits hoy es 0,009028 EUR. La capitalización de mercado de OFC es 1 455 987,72076 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de OFC a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de OneFootball Credits(OFC)

Precio en vivo de 1 OFC en EUR:

€0,00773484
€0,00773484€0,00773484
-10.82%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de OneFootball Credits (OFC)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:47:04 (UTC+8)

Precio de OneFootball Credits hoy

El precio actual de OneFootball Credits (OFC) hoy es € 0,009028, con una variación del 10,82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OFC a EUR es € 0,009028 por OFC.

OneFootball Credits actualmente está en el puesto #1206 por capitalización de mercado en € 1.46M, con un suministro circulante de 161.27M OFC. Durante las últimas 24 horas, OFC cotiza entre € 0,008314 (bajo) y € 0,010509 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,1461927483047899812, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0262817104003318024.

En el corto plazo, OFC experimentó un cambio de -0,41% en la última hora y de -8,15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 117.48K.

Información del mercado de OneFootball Credits (OFC)

No.1206

€ 1.46M
€ 1.46M€ 1.46M

€ 117.48K
€ 117.48K€ 117.48K

€ 9,03M
€ 9,03M€ 9,03M

161.27M
161.27M 161.27M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,12%

BASE

La capitalización de mercado actual de OneFootball Credits es de € 1.46M, con un volumen de trading en 24 horas de € 117.48K. El suministro circulante de OFC es de 161.27M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9,03M.

Historial de precios de OneFootball Credits EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0,008314
€ 0,008314€ 0,008314
24H Mín
€ 0,010509
€ 0,010509€ 0,010509
24H Máx

€ 0,008314
€ 0,008314€ 0,008314

€ 0,010509
€ 0,010509€ 0,010509

€ 0,1461927483047899812
€ 0,1461927483047899812€ 0,1461927483047899812

€ 0,0262817104003318024
€ 0,0262817104003318024€ 0,0262817104003318024

-0,41%

-10,82%

-8,15%

-8,15%

Historial de precios de OneFootball Credits (OFC) en EUR

Siga los cambios de precios de OneFootball Credits para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0,00093845-10,82%
30 Días€ -0,004422-32,88%
60 Días€ -0,023892-72,58%
90 Días€ -0,033652-78,85%
Cambio de precio de OneFootball Credits hoy

Hoy, OFC registró un cambio de € -0,00093845 (-10,82%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de OneFootball Credits en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0,004422 (-32,88%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de OneFootball Credits en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, OFC experimentó un cambio de € -0,023892 (-72,58%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de OneFootball Credits en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0,033652 (-78,85%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de OneFootball Credits (OFC)?

Consulta la página Historial de precios de OneFootball Credits ahora.

Análisis de OneFootball Credits

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de OneFootball Credits, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de OneFootball Credits: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de OFC: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

OFC_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,009888, justo por debajo del centro de gravedad situado en 0,00992. El precio se sitúa entre el soporte S1 y el centro de gravedad, mientras que el conjunto de medias móviles a corto plazo emite una señal de compra y el conjunto de medias móviles a largo plazo permanece en estado neutral. Según el sistema de pivotes, el espacio alcista está limitado por la resistencia del centro de gravedad, mientras que el soporte S1 ofrece una referencia estructural cercana. El indicador MACD ha formado una cruz de compra, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia arriba, lo que refleja una liberación concentrada de impulso. El RSI se mantiene en una zona neutra, sin registrar valores extremos de sobrecompra o sobreventa, lo que indica un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Los indicadores KDJ y StochRSI también muestran una tendencia alcista simultánea, confirmando la validez del impulso del rebote a corto plazo. Las bandas de Bollinger se han estrechado, evidenciando una fase de compresión de la volatilidad en niveles bajos, lo que sugiere que se acerca un punto clave de cambio en el mercado. La primera resistencia R1 se ubica en 0,01009, aproximadamente a un 2,0% del precio actual, siendo el principal objetivo de prueba en el corto plazo. La segunda resistencia R2 está en 0,01024, a unos 3,6% del precio actual, constituyendo un límite de referencia más lejano. Por el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,00977, a cerca de un 1,1% del precio actual, proporcionando un amortiguador inmediato ante posibles correcciones. El segundo soporte S2 está en 0,0096, a unos 2,9% del precio actual, estableciendo una línea defensiva sólida para la estructura del piso.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para OneFootball Credits

Predicción del precio de OneFootball Credits (OFC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de OFC en 2030 es de € --, con un 0,00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de OneFootball Credits (OFC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de OneFootball Credits podría ver un crecimiento del 0,00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará OneFootball Credits en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de OFC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de OneFootball Credits.

Cómo comprar e invertir OneFootball Credits en España

¿Listo para empezar con OneFootball Credits? Comprar OFC es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar OneFootball Credits. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de OneFootball Credits (OFC).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará OneFootball Credits instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar OneFootball Credits (OFC)

¿Qué puedes hacer con OneFootball Credits?

Poseer OneFootball Credits te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar OneFootball Credits (OFC) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es OneFootball Credits (OFC)

OneFootball Credits ($OFC) es el token que impulsa la economía de fans de fútbol de OneFootball. Fundada en 2008, OneFootball es una plataforma multimedia líder de fútbol global. Ahora para expandirse más allá de los productos multimedia, OneFootball Club introduce FanPass, un sistema de identidad de fans on-chain que permite a los clubes y a las marcas reconocer y recompensar el compromiso de los fans. Con $OFC, OneFootball aspira a convertir a 3,500 millones de fans en participantes activos en una economía de fans global autosostenible.

OneFootball Credits Recurso

Para conocer OneFootball Credits más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial OneFootball Credits
Explorador de bloques

Categoría :

AnalyticsBase EcosystemCoinList Launchpad

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre OneFootball Credits

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:47:04 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para OneFootball Credits (OFC)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre OneFootball Credits

OFC USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de OFC con apalancamiento. Explora el trading de futuros OFCUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera OneFootball Credits (OFC) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OneFootball Credits en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OFC/USDT
€0,0077443
€0,0077443€0,0077443
-10,73%
12.21M (USDT)

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€0,0974294€0,0974294

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€0,000321726€0,000321726

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€2,606316€2,606316

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+17,14%

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€0,0754822€0,0754822

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