Precio de Aztec hoy

El precio actual de Aztec (AZTEC) hoy es € 0.01285, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AZTEC a EUR es € 0.01285 por AZTEC.

Aztec actualmente está en el puesto #405 por capitalización de mercado en € 37.00M, con un suministro circulante de 2.88B AZTEC. Durante las últimas 24 horas, AZTEC cotiza entre € 0.01263 (bajo) y € 0.01329 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.03388172963599874, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0121893018110116838.

En el corto plazo, AZTEC experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -7.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.39K.

Información del mercado de Aztec (AZTEC)

Puesto No.405 Cap de mercado € 37.00M€ 37.00M € 37.00M Volumen (24H) € 56.39K€ 56.39K € 56.39K Cap. de mercado totalmente diluida € 133.00M€ 133.00M € 133.00M Suministro de Circulación 2.88B 2.88B 2.88B Suministro máx. 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 Suministro total 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 Tasa de circulación 27.82% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Aztec es de € 37.00M, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.39K. El suministro circulante de AZTEC es de 2.88B, con un suministro total de 10350000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 133.00M.