Precio de HUMAN Protocol hoy

El precio actual de HUMAN Protocol (HMT) hoy es $ 0.00181492, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HMT a USD es $ 0.00181492 por HMT.

HUMAN Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,379,096, con un suministro circulante de 757.87M HMT. Durante las últimas 24 horas, HMT cotiza entre $ 0.0018149 (bajo) y $ 0.00181497 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.37, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HMT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.03.

Información del mercado de HUMAN Protocol (HMT)

Cap de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) $ 15.03$ 15.03 $ 15.03 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Suministro de Circulación 757.87M 757.87M 757.87M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HUMAN Protocol es de $ 1.38M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.03. El suministro circulante de HMT es de 757.87M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.81M.