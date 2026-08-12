Precio de Nibiru hoy

El precio actual de Nibiru (NIBI) hoy es $ 0, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIBI a USD es $ 0 por NIBI.

Nibiru actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 527,494, con un suministro circulante de 1.04B NIBI. Durante las últimas 24 horas, NIBI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.960086, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NIBI experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -0.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 30.37K.

Información del mercado de Nibiru (NIBI)

Cap de mercado $ 527.49K$ 527.49K $ 527.49K Volumen (24H) $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 561.29K$ 561.29K $ 561.29K Suministro de Circulación 1.04B 1.04B 1.04B Suministro total 1,106,823,589.986183 1,106,823,589.986183 1,106,823,589.986183

La capitalización de mercado actual de Nibiru es de $ 527.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 30.37K. El suministro circulante de NIBI es de 1.04B, con un suministro total de 1106823589.986183. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 561.29K.