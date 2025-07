FLOW

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

NombreFLOW

PuestoNo.106

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.32%

Suministro de circulación1,594,827,200.373193

Suministro máx.∞

Suministro total1,594,827,200.373193

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico46.16255049,2021-04-05

Precio más bajo0.2915829371670184,2025-06-22

Blockchain públicaFLOW

