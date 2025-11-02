YLDS (YLDS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Χαμηλότερη τιμή $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

YLDS (YLDS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.999962. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YLDS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YLDS είναι $ 1.0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.999943.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YLDS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

YLDS (YLDS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.42M 3.42M 3.42M Συνολικός Όγκος 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του YLDS είναι $ 3.42M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YLDS είναι 3.42M, με συνολική προσφορά 3416159.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.42M