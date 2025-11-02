USDZ (USDZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.811371 Υψηλ. 24H $ 0.834116 Υψηλή συνέχεια $ 1.16 Χαμηλότερη τιμή $ 0.428493 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.27% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.72%

USDZ (USDZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.834458. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.811371 και ενός υψηλού $ 0.834116, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDZ είναι $ 1.16, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.428493.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDZ έχει αλλάξει κατά +0.27% την τελευταία ώρα, +1.59% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

USDZ (USDZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 250.34K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 250.34K Προμήθεια Κυκλοφορίας 300.00K Συνολικός Όγκος 300,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του USDZ είναι $ 250.34K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDZ είναι 300.00K, με συνολική προσφορά 300000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 250.34K