Swash (SWASH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0018394 Κατώτ. 24H $ 0.00184479 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.95025 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00161107 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.40%

Swash (SWASH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00184081. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SWASH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0018394 και ενός υψηλού $ 0.00184479, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SWASH είναι $ 0.95025, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00161107.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SWASH έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Swash (SWASH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.84M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.84M Προμήθεια Κυκλοφορίας 994.96M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Swash είναι $ 1.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SWASH είναι 994.96M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.84M