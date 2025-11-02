SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.043. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SSUPERUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.038 και ενός υψηλού $ 1.049, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SSUPERUSD είναι $ 1.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.938938.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SSUPERUSD έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, +0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SuperReturn sSuperUSD είναι $ 3.39M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SSUPERUSD είναι 3.26M, με συνολική προσφορά 3263632.126062. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.39M