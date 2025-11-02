MeebitStrategy (MEEBSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00111136 Υψηλ. 24H $ 0.00112774 Υψηλή συνέχεια $ 0.00740641 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00107447 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.34%

MeebitStrategy (MEEBSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00111345. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEEBSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00111136 και ενός υψηλού $ 0.00112774, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEEBSTR είναι $ 0.00740641, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00107447.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEEBSTR έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -0.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MeebitStrategy (MEEBSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.04M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.04M Προμήθεια Κυκλοφορίας 930.56M Συνολικός Όγκος 930,564,452.4973711

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MeebitStrategy είναι $ 1.04M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEEBSTR είναι 930.56M, με συνολική προσφορά 930564452.4973711. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.04M