MarsMi (MARSMI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.089163 $ 0.089163 $ 0.089163 Κατώτ. 24H $ 0.089335 $ 0.089335 $ 0.089335 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.089163$ 0.089163 $ 0.089163 Υψηλ. 24H $ 0.089335$ 0.089335 $ 0.089335 Υψηλή συνέχεια $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 Χαμηλότερη τιμή $ 0.088898$ 0.088898 $ 0.088898 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.18%

MarsMi (MARSMI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.089305. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARSMI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.089163 και ενός υψηλού $ 0.089335, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARSMI είναι $ 0.187525, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.088898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARSMI έχει αλλάξει κατά +0.11% την τελευταία ώρα, +0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MarsMi (MARSMI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 89.30M$ 89.30M $ 89.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 89.30M$ 89.30M $ 89.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MarsMi είναι $ 89.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARSMI είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999992.295692. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 89.30M