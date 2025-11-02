LEO Token (LEO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 Κατώτ. 24H $ 9.62 $ 9.62 $ 9.62 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 9.5$ 9.5 $ 9.5 Υψηλ. 24H $ 9.62$ 9.62 $ 9.62 Υψηλή συνέχεια $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Χαμηλότερη τιμή $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.07%

LEO Token (LEO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $9.61. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LEO μεταξύ ενός χαμηλού $ 9.5 και ενός υψηλού $ 9.62, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LEO είναι $ 10.14, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.799859.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LEO έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +0.53% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LEO Token (LEO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.87B$ 8.87B $ 8.87B Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.47B$ 9.47B $ 9.47B Προμήθεια Κυκλοφορίας 922.35M 922.35M 922.35M Συνολικός Όγκος 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LEO Token είναι $ 8.87B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LEO είναι 922.35M, με συνολική προσφορά 985239504.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.47B