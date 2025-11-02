Hydrated Dollar (HOLLAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.994042 $ 0.994042 $ 0.994042 Κατώτ. 24H $ 0.998518 $ 0.998518 $ 0.998518 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.994042$ 0.994042 $ 0.994042 Υψηλ. 24H $ 0.998518$ 0.998518 $ 0.998518 Υψηλή συνέχεια $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Χαμηλότερη τιμή $ 0.976486$ 0.976486 $ 0.976486 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.15% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.15%

Hydrated Dollar (HOLLAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.997634. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HOLLAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.994042 και ενός υψηλού $ 0.998518, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HOLLAR είναι $ 1.019, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.976486.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HOLLAR έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.15% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.46M 3.46M 3.46M Συνολικός Όγκος 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hydrated Dollar είναι $ 3.46M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HOLLAR είναι 3.46M, με συνολική προσφορά 3464592.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.46M