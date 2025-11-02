Golddigger (GDIG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00033613 Υψηλ. 24H $ 0.00046775 Υψηλή συνέχεια $ 0.00135633 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00033613 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -27.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.93%

Golddigger (GDIG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00033762. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GDIG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00033613 και ενός υψηλού $ 0.00046775, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GDIG είναι $ 0.00135633, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00033613.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GDIG έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -27.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Golddigger (GDIG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 335.50K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 335.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 993.72M Συνολικός Όγκος 993,724,005.992372

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Golddigger είναι $ 335.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GDIG είναι 993.72M, με συνολική προσφορά 993724005.992372. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 335.50K