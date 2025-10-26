Etherex Kurs(ETHEREX)
Der Echtzeitpreis von Etherex (ETHEREX) beträgt $ 0.1916. In den letzten 24 Stunden wurde ETHEREX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.187 und einem Höchstpreis von $ 0.2035 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ETHEREX liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ETHEREX im letzten Stunde um -0.73%, in den letzten 24 Stunden um -3.42% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Etherex beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.57K. Das Umlaufangebot von ETHEREX liegt bei --, das Gesamtangebot bei 350000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 67.06M.
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Etherex für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ -0.006785
|-3.42%
|30 Tage
|$ -0.0685
|-26.34%
|60 Tage
|$ -0.158
|-45.20%
|90 Tage
|$ +0.0916
|+91.60%
Heute verzeichnete ETHEREX eine Veränderung von $ -0.006785 (-3.42%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0685(-26.34%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ETHEREX eine Veränderung von $ -0.158 (-45.20%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0916 (+91.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Etherex (ETHEREX) freischalten?
Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Etherex-Preisverlauf an.
Etherex ist die Weiterentwicklung von Nile auf Linea und integriert die äußerst erfolgreichen Tokenomics- und Anreizstrukturen, die durch die Ramses-v3-Technologie bekannt wurden (z. B. Shadow auf Sonic). Mit 100 % der Gebühren und Anreize für Token-Inhaber – und ohne Team-Unlocks – ist Etherex seinem Namen entsprechend vollständig auf die Benutzerinteressen ausgerichtet.
Etherex ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Etherex Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.
Darüber hinaus können Sie:
- ETHEREX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Etherex auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.
Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Etherex-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.
Wie viel wird Etherex (ETHEREX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Etherex-(ETHEREX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Etherex zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die Etherex-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von Etherex (ETHEREX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ETHEREX Token!
Suchen Sie nach wie man Etherex kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Etherex direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.
Für ein tieferes Verständnis von Etherex sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-25 15:47:08
|Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
|10-25 13:34:16
|Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
|10-25 06:10:28
|Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
|10-24 21:49:00
|Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
|10-23 22:32:48
|Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
|10-23 15:34:02
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.
