xSUI (XSUI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 24H lav $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 24H høj 24H lav $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 24H høj $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 All Time High $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Laveste pris $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) +0.46% Prisændring (7D) -6.59% Prisændring (7D) -6.59%

xSUI (XSUI) realtidsprisen er $2.38. I løbet af de sidste 24 timer har XSUI handlet mellem et lavpunkt på $ 2.12 og et højdepunkt på $ 2.41, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XSUIs højeste pris nogensinde er $ 4.17, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.39.

Når det gælder kortsigtet performance, XSUI har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og -6.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

xSUI (XSUI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Cirkulationsforsyning 1.45M 1.45M 1.45M Samlet Udbud 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Den nuværende markedsværdi på xSUI er $ 3.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XSUI er 1.45M, med et samlet udbud på 1450000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.45M.