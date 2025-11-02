UdvekslingDEX+
Den direkte xSUI pris i dag er 2.38 USD. Følg med i realtid XSUI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XSUI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

xSUI Pris (XSUI)

$2.38
+0.40%1D
xSUI (XSUI) Live prisdiagram
xSUI (XSUI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 2.12
24H lav
$ 2.41
24H høj

$ 2.12
$ 2.41
$ 4.17
$ 1.39
+0.11%

+0.46%

-6.59%

-6.59%

xSUI (XSUI) realtidsprisen er $2.38. I løbet af de sidste 24 timer har XSUI handlet mellem et lavpunkt på $ 2.12 og et højdepunkt på $ 2.41, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XSUIs højeste pris nogensinde er $ 4.17, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.39.

Når det gælder kortsigtet performance, XSUI har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og -6.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

xSUI (XSUI) Markedsinformation

$ 3.45M
--
$ 3.45M
1.45M
1,450,000.0
Den nuværende markedsværdi på xSUI er $ 3.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XSUI er 1.45M, med et samlet udbud på 1450000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.45M.

xSUI (XSUI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af xSUI til USD $ +0.01079719.
I de sidste 30 dage var prisændringen af xSUI til USD $ -0.8078077000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af xSUI til USD $ -0.6800238340.
I de sidste 90 dage var prisændringen af xSUI til USD $ -1.095119596760386.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.01079719+0.46%
30 dage$ -0.8078077000-33.94%
60 dage$ -0.6800238340-28.57%
90 dage$ -1.095119596760386-31.51%

Hvad er xSUI (XSUI)

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.

In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.

xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.

The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.

And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

xSUI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil xSUI (XSUI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine xSUI (XSUI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for xSUI.

Tjek xSUI prisprediktion nu!

XSUI til lokale valutaer

xSUI (XSUI) Tokenomics

At forstå tokenomics for xSUI (XSUI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XSUI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om xSUI (XSUI)

Hvor meget er xSUI (XSUI) værd i dag?
Den direkte XSUI pris i USD er 2.38 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XSUI til USD pris?
Den aktuelle pris på XSUItil USD er $ 2.38. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af xSUI?
Markedsværdien for XSUI er $ 3.45M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XSUI?
Den cirkulerende forsyning af XSUI er 1.45M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XSUI?
XSUI opnåede en ATH-pris på 4.17 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XSUI?
XSUI så en ATL-pris på 1.39 USD.
Hvad er handelsvolumen for XSUI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XSUI er -- USD.
Bliver XSUI højere i år?
XSUI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XSUI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
xSUI (XSUI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

