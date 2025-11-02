Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.083 $ 1.083 $ 1.083 24H lav $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H høj 24H lav $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 24H høj $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 All Time High $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Laveste pris $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prisændring (1H) +1.50% Prisændring (1D) -3.07% Prisændring (7D) +0.06% Prisændring (7D) +0.06%

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) realtidsprisen er $1.11. I løbet af de sidste 24 timer har WABASUSDC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.083 og et højdepunkt på $ 1.15, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WABASUSDCs højeste pris nogensinde er $ 2.18, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.011.

Når det gælder kortsigtet performance, WABASUSDC har ændret sig med +1.50% i løbet af den sidste time, -3.07% i løbet af 24 timer og +0.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M Cirkulationsforsyning 7.58M 7.58M 7.58M Samlet Udbud 7,582,734.317455 7,582,734.317455 7,582,734.317455

Den nuværende markedsværdi på Wrapped Aave Base USDC er $ 8.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WABASUSDC er 7.58M, med et samlet udbud på 7582734.317455. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.43M.