syrupUSDT (SYRUPUSDT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24H lav $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24H høj 24H lav $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 24H høj $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.05% Prisændring (7D) +0.05% Prisændring (7D) +0.05%

syrupUSDT (SYRUPUSDT) realtidsprisen er $1.1. I løbet af de sidste 24 timer har SYRUPUSDT handlet mellem et lavpunkt på $ 1.099 og et højdepunkt på $ 1.1, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SYRUPUSDTs højeste pris nogensinde er $ 1.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.093.

Når det gælder kortsigtet performance, SYRUPUSDT har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.05% i løbet af 24 timer og +0.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Cirkulationsforsyning 1.26B 1.26B 1.26B Samlet Udbud 1,257,876,390.752129 1,257,876,390.752129 1,257,876,390.752129

Den nuværende markedsværdi på syrupUSDT er $ 1.38B, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SYRUPUSDT er 1.26B, med et samlet udbud på 1257876390.752129. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.38B.