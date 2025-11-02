SolNav AI (SOLNAV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) +0.36% Prisændring (7D) -8.35% Prisændring (7D) -8.35%

SolNav AI (SOLNAV) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SOLNAV handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLNAVs højeste pris nogensinde er $ 0.00638547, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLNAV har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +0.36% i løbet af 24 timer og -8.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SolNav AI (SOLNAV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 42.64K$ 42.64K $ 42.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 63.94K$ 63.94K $ 63.94K Cirkulationsforsyning 99.94M 99.94M 99.94M Samlet Udbud 149,844,773.1677043 149,844,773.1677043 149,844,773.1677043

Den nuværende markedsværdi på SolNav AI er $ 42.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLNAV er 99.94M, med et samlet udbud på 149844773.1677043. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 63.94K.