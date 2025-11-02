Portals (PORTALS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01997678 24H lav $ 0.02248196 24H høj Prisændring (1H) -3.23% Prisændring (1D) +2.34% Prisændring (7D) -33.89% All Time High $ 0.269855 Laveste pris $ 0.01997678

Portals (PORTALS) realtidsprisen er $0.02141323. I løbet af de sidste 24 timer har PORTALS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01997678 og et højdepunkt på $ 0.02248196, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PORTALSs højeste pris nogensinde er $ 0.269855, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01997678.

Når det gælder kortsigtet performance, PORTALS har ændret sig med -3.23% i løbet af den sidste time, +2.34% i løbet af 24 timer og -33.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Portals (PORTALS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.95M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 21.50M Cirkulationsforsyning 230.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Portals er $ 4.95M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PORTALS er 230.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.50M.