Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24H lav $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24H høj 24H lav $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 24H høj $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 All Time High $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) +0.09% Prisændring (7D) +0.09%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) realtidsprisen er $1.009. I løbet af de sidste 24 timer har MSYRUPUSDP handlet mellem et lavpunkt på $ 1.009 og et højdepunkt på $ 1.009, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSYRUPUSDPs højeste pris nogensinde er $ 1.009, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MSYRUPUSDP har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 201.82M$ 201.82M $ 201.82M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 201.82M$ 201.82M $ 201.82M Cirkulationsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Samlet Udbud 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Den nuværende markedsværdi på Midas msyrupUSDp er $ 201.82M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSYRUPUSDP er 200.00M, med et samlet udbud på 199999099.5219583. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 201.82M.