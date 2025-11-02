Microsoft xStock (MSFTX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 533.59 24H lav $ 536.89 24H høj All Time High $ 767.64 Laveste pris $ 490.75 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.12% Prisændring (7D) -3.76%

Microsoft xStock (MSFTX) realtidsprisen er $536.83. I løbet af de sidste 24 timer har MSFTX handlet mellem et lavpunkt på $ 533.59 og et højdepunkt på $ 536.89, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSFTXs højeste pris nogensinde er $ 767.64, mens den laveste pris nogensinde er $ 490.75.

Når det gælder kortsigtet performance, MSFTX har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.12% i løbet af 24 timer og -3.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Microsoft xStock (MSFTX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.36M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.27M Cirkulationsforsyning 2.54K Samlet Udbud 24,719.556972488

Den nuværende markedsværdi på Microsoft xStock er $ 1.36M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSFTX er 2.54K, med et samlet udbud på 24719.556972488. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.27M.