Islamic Coin (ISLM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01677416 $ 0.01677416 $ 0.01677416 24H lav $ 0.01712774 $ 0.01712774 $ 0.01712774 24H høj 24H lav $ 0.01677416$ 0.01677416 $ 0.01677416 24H høj $ 0.01712774$ 0.01712774 $ 0.01712774 All Time High $ 0.303274$ 0.303274 $ 0.303274 Laveste pris $ 0.01677416$ 0.01677416 $ 0.01677416 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -1.86% Prisændring (7D) -6.68% Prisændring (7D) -6.68%

Islamic Coin (ISLM) realtidsprisen er $0.01677539. I løbet af de sidste 24 timer har ISLM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01677416 og et højdepunkt på $ 0.01712774, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ISLMs højeste pris nogensinde er $ 0.303274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01677416.

Når det gælder kortsigtet performance, ISLM har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -1.86% i løbet af 24 timer og -6.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Islamic Coin (ISLM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.02M$ 37.02M $ 37.02M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 339.56M$ 339.56M $ 339.56M Cirkulationsforsyning 2.21B 2.21B 2.21B Samlet Udbud 20,241,885,838.46538 20,241,885,838.46538 20,241,885,838.46538

Den nuværende markedsværdi på Islamic Coin er $ 37.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ISLM er 2.21B, med et samlet udbud på 20241885838.46538. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 339.56M.