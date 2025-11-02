UdvekslingDEX+
Den direkte Islamic Coin pris i dag er 0.01677539 USD. Følg med i realtid ISLM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ISLM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Islamic Coin pris i dag er 0.01677539 USD. Følg med i realtid ISLM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ISLM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Islamic Coin Pris (ISLM)

1 ISLM til USD direkte pris:

$0.01677539
-1.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
Islamic Coin (ISLM) Live prisdiagram
Islamic Coin (ISLM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01677416
24H lav
$ 0.01712774
24H høj

$ 0.01677416
$ 0.01712774
$ 0.303274
$ 0.01677416
-0.06%

-1.86%

-6.68%

-6.68%

Islamic Coin (ISLM) realtidsprisen er $0.01677539. I løbet af de sidste 24 timer har ISLM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01677416 og et højdepunkt på $ 0.01712774, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ISLMs højeste pris nogensinde er $ 0.303274, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01677416.

Når det gælder kortsigtet performance, ISLM har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -1.86% i løbet af 24 timer og -6.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Islamic Coin (ISLM) Markedsinformation

$ 37.02M
--
$ 339.56M
2.21B
20,241,885,838.46538
Den nuværende markedsværdi på Islamic Coin er $ 37.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ISLM er 2.21B, med et samlet udbud på 20241885838.46538. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 339.56M.

Islamic Coin (ISLM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Islamic Coin til USD $ -0.00031880434757625.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Islamic Coin til USD $ -0.0021968480.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Islamic Coin til USD $ -0.0028669594.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Islamic Coin til USD $ -0.007250857737752172.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00031880434757625-1.86%
30 dage$ -0.0021968480-13.09%
60 dage$ -0.0028669594-17.09%
90 dage$ -0.007250857737752172-30.17%

Hvad er Islamic Coin (ISLM)

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Islamic Coin (ISLM) Ressource

Islamic Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Islamic Coin (ISLM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Islamic Coin (ISLM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Islamic Coin.

Tjek Islamic Coin prisprediktion nu!

ISLM til lokale valutaer

Islamic Coin (ISLM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Islamic Coin (ISLM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ISLM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Islamic Coin (ISLM)

Hvor meget er Islamic Coin (ISLM) værd i dag?
Den direkte ISLM pris i USD er 0.01677539 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ISLM til USD pris?
Den aktuelle pris på ISLMtil USD er $ 0.01677539. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Islamic Coin?
Markedsværdien for ISLM er $ 37.02M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ISLM?
Den cirkulerende forsyning af ISLM er 2.21B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ISLM?
ISLM opnåede en ATH-pris på 0.303274 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ISLM?
ISLM så en ATL-pris på 0.01677416 USD.
Hvad er handelsvolumen for ISLM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ISLM er -- USD.
Bliver ISLM højere i år?
ISLM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ISLM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Islamic Coin (ISLM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

