UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Figure Heloc pris i dag er 1.017 USD. Følg med i realtid FIGR_HELOC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIGR_HELOC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Figure Heloc pris i dag er 1.017 USD. Følg med i realtid FIGR_HELOC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk FIGR_HELOC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om FIGR_HELOC

FIGR_HELOC Prisinfo

Hvad er FIGR_HELOC

FIGR_HELOC Whitepaper

FIGR_HELOC Officiel hjemmeside

FIGR_HELOC Tokenomics

FIGR_HELOC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Figure Heloc Logo

Figure Heloc Pris (FIGR_HELOC)

Ikke noteret

1 FIGR_HELOC til USD direkte pris:

$1.017
$1.017$1.017
-2.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:34:30 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24H lav
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
24H høj

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

0.00%

-2.60%

+1.59%

+1.59%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) realtidsprisen er $1.017. I løbet af de sidste 24 timer har FIGR_HELOC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.015 og et højdepunkt på $ 1.05, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIGR_HELOCs højeste pris nogensinde er $ 1.37, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.155357.

Når det gælder kortsigtet performance, FIGR_HELOC har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -2.60% i løbet af 24 timer og +1.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Markedsinformation

$ 13.62B
$ 13.62B$ 13.62B

--
----

$ 13.62B
$ 13.62B$ 13.62B

13.39B
13.39B 13.39B

13,390,583,521.109
13,390,583,521.109 13,390,583,521.109

Den nuværende markedsværdi på Figure Heloc er $ 13.62B, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIGR_HELOC er 13.39B, med et samlet udbud på 13390583521.109. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.62B.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Figure Heloc til USD $ -0.0272331.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Figure Heloc til USD $ +0.0091638819.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Figure Heloc til USD $ +0.0103781799.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Figure Heloc til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0272331-2.60%
30 dage$ +0.0091638819+0.90%
60 dage$ +0.0103781799+1.02%
90 dage$ 0--

Hvad er Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Figure Heloc Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Figure Heloc (FIGR_HELOC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Figure Heloc (FIGR_HELOC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Figure Heloc.

Tjek Figure Heloc prisprediktion nu!

FIGR_HELOC til lokale valutaer

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Figure Heloc (FIGR_HELOC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om FIGR_HELOC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Hvor meget er Figure Heloc (FIGR_HELOC) værd i dag?
Den direkte FIGR_HELOC pris i USD er 1.017 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle FIGR_HELOC til USD pris?
Den aktuelle pris på FIGR_HELOCtil USD er $ 1.017. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Figure Heloc?
Markedsværdien for FIGR_HELOC er $ 13.62B USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af FIGR_HELOC?
Den cirkulerende forsyning af FIGR_HELOC er 13.39B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC opnåede en ATH-pris på 1.37 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC så en ATL-pris på 0.155357 USD.
Hvad er handelsvolumen for FIGR_HELOC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for FIGR_HELOC er -- USD.
Bliver FIGR_HELOC højere i år?
FIGR_HELOC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se FIGR_HELOC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:34:30 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,073.64
$110,073.64$110,073.64

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,875.23
$3,875.23$3,875.23

-0.52%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02920
$0.02920$0.02920

-2.82%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,073.64
$110,073.64$110,073.64

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,875.23
$3,875.23$3,875.23

-0.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.03%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.16
$73.16$73.16

+3.17%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.720
$19.720$19.720

+3.21%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07700
$0.07700$0.07700

+54.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000388
$0.000388$0.000388

+126.90%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005167
$0.00005167$0.00005167

+75.62%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0031930
$0.0031930$0.0031930

+56.54%