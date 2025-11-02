Figure Heloc (FIGR_HELOC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24H lav $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 24H høj 24H lav $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 24H høj $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 All Time High $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Laveste pris $ 0.155357$ 0.155357 $ 0.155357 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -2.60% Prisændring (7D) +1.59% Prisændring (7D) +1.59%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) realtidsprisen er $1.017. I løbet af de sidste 24 timer har FIGR_HELOC handlet mellem et lavpunkt på $ 1.015 og et højdepunkt på $ 1.05, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FIGR_HELOCs højeste pris nogensinde er $ 1.37, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.155357.

Når det gælder kortsigtet performance, FIGR_HELOC har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -2.60% i løbet af 24 timer og +1.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.62B$ 13.62B $ 13.62B Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.62B$ 13.62B $ 13.62B Cirkulationsforsyning 13.39B 13.39B 13.39B Samlet Udbud 13,390,583,521.109 13,390,583,521.109 13,390,583,521.109

Den nuværende markedsværdi på Figure Heloc er $ 13.62B, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FIGR_HELOC er 13.39B, med et samlet udbud på 13390583521.109. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.62B.