Den direkte Ariva pris i dag er 0.00000464 USD. Følg med i realtid ARV til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARV prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ARV

ARV Prisinfo

Hvad er ARV

ARV Officiel hjemmeside

ARV Tokenomics

ARV Prisprognose

Ariva Pris (ARV)

Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Ariva (ARV) Prisoplysninger (USD)

Ariva (ARV) realtidsprisen er $0.00000464. I løbet af de sidste 24 timer har ARV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000435 og et højdepunkt på $ 0.00000473, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARVs højeste pris nogensinde er $ 0.00141842, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000404.

Når det gælder kortsigtet performance, ARV har ændret sig med -0.47% i løbet af den sidste time, +0.31% i løbet af 24 timer og -3.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ariva (ARV) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Ariva er $ 325.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARV er 72.55B, med et samlet udbud på 93639999939.04. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 420.37K.

Ariva (ARV) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Ariva til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Ariva til USD $ -0.0000010382.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Ariva til USD $ -0.0000011411.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Ariva til USD $ -0.000001588372914520607.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.31%
30 dage$ -0.0000010382-22.37%
60 dage$ -0.0000011411-24.59%
90 dage$ -0.000001588372914520607-25.50%

Hvad er Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Ariva (ARV) Ressource

Officiel hjemmeside

Ariva Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ariva (ARV) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ariva (ARV) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ariva.

Tjek Ariva prisprediktion nu!

ARV til lokale valutaer

Ariva (ARV) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ariva (ARV) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARV Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Ariva (ARV)

Hvor meget er Ariva (ARV) værd i dag?
Den direkte ARV pris i USD er 0.00000464 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ARV til USD pris?
Den aktuelle pris på ARVtil USD er $ 0.00000464. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ariva?
Markedsværdien for ARV er $ 325.71K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ARV?
Den cirkulerende forsyning af ARV er 72.55B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ARV?
ARV opnåede en ATH-pris på 0.00141842 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ARV?
ARV så en ATL-pris på 0.00000404 USD.
Hvad er handelsvolumen for ARV?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ARV er -- USD.
Bliver ARV højere i år?
ARV kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ARV prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:53:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

