Ariva (ARV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000435 $ 0.00000435 $ 0.00000435 24H lav $ 0.00000473 $ 0.00000473 $ 0.00000473 24H høj 24H lav $ 0.00000435$ 0.00000435 $ 0.00000435 24H høj $ 0.00000473$ 0.00000473 $ 0.00000473 All Time High $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Laveste pris $ 0.00000404$ 0.00000404 $ 0.00000404 Prisændring (1H) -0.47% Prisændring (1D) +0.31% Prisændring (7D) -3.05% Prisændring (7D) -3.05%

Ariva (ARV) realtidsprisen er $0.00000464. I løbet af de sidste 24 timer har ARV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000435 og et højdepunkt på $ 0.00000473, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARVs højeste pris nogensinde er $ 0.00141842, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000404.

Når det gælder kortsigtet performance, ARV har ændret sig med -0.47% i løbet af den sidste time, +0.31% i løbet af 24 timer og -3.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ariva (ARV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 325.71K$ 325.71K $ 325.71K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 420.37K$ 420.37K $ 420.37K Cirkulationsforsyning 72.55B 72.55B 72.55B Samlet Udbud 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Den nuværende markedsværdi på Ariva er $ 325.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ARV er 72.55B, med et samlet udbud på 93639999939.04. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 420.37K.