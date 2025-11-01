BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena UFO Gaming je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UFO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UFO.

Více informací o UFO

Informace o ceně UFO

Co je to UFO

Oficiální webové stránky UFO

Tokenomika pro UFO

Předpověď cen UFO

Logo UFO Gaming

UFO Gaming Cena (UFO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UFO na USD

--
----
-0.50%1D
USD
Graf aktuální ceny UFO Gaming (UFO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:53 (UTC+8)

Informace o ceně UFO Gaming (UFO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-0.21%

-12.36%

-12.36%

Cena UFO Gaming (UFO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se UFO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UFO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UFO se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o -0.21% a za posledních 7 dní o -12.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UFO Gaming (UFO)

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

25.76T
25.76T 25.76T

25,757,575,757,575.0
25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Aktuální tržní kapitalizace UFO Gaming je $ 1.52M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UFO je 25.76T, přičemž celková zásoba je 25757575757575.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.52M.

Historie cen v USD pro UFO Gaming (UFO)

Během dnešního dne byla změna ceny UFO Gaming na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny UFO Gaming na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny UFO Gaming na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny UFO Gaming na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.21%
30 dní$ 0-21.37%
60 dní$ 0-82.90%
90 dní$ 0--

Co je UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:

$UFO, Plasma Points and UAP.

• $UFO 100% community owned.

• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.

• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.

Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.

Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.

One Game, One Planet, Interoperability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj UFO Gaming (UFO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny UFO Gaming (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UFO Gaming (UFO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UFO Gaming (UFO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UFO Gaming.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UFO Gaming!

UFO na místní měny

Tokenomika pro UFO Gaming (UFO)

Pochopení tokenomiky UFO Gaming (UFO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UFO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UFO Gaming (UFO)

Jakou hodnotu má dnes UFO Gaming (UFO)?
Aktuální cena UFO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UFO v USD?
Aktuální cena UFO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UFO Gaming?
Tržní kapitalizace UFO je $ 1.52M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UFO v oběhu?
Objem UFO v oběhu je 25.76T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UFO?
UFO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UFO?
UFO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování UFO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UFO je -- USD.
Dosáhne UFO letos vyšší ceny?
UFO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUFO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:53 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

