Dnešní aktuální cena Sui DePIN je 0.00026966 USD. Sledujte aktualizace cen SUIDEPIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUIDEPIN.

Více informací o SUIDEPIN

Informace o ceně SUIDEPIN

Co je to SUIDEPIN

Oficiální webové stránky SUIDEPIN

Tokenomika pro SUIDEPIN

Předpověď cen SUIDEPIN

Logo Sui DePIN

Sui DePIN Cena (SUIDEPIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SUIDEPIN na USD

$0.00026966
$0.00026966
+457.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sui DePIN (SUIDEPIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:44 (UTC+8)

Informace o ceně Sui DePIN (SUIDEPIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00004753
$ 0.00004753
Nejnižší za 24 h
$ 0.00030769
$ 0.00030769
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00004753
$ 0.00004753

$ 0.00030769
$ 0.00030769

$ 0.02374623
$ 0.02374623

$ 0.00004336
$ 0.00004336

+0.18%

+457.49%

-17.14%

-17.14%

Cena Sui DePIN (SUIDEPIN) v reálném čase je $0.00026966. Za posledních 24 hodin se SUIDEPIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004753 do maxima $ 0.00030769, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUIDEPIN v historii je $ 0.02374623, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004336.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUIDEPIN se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +457.49% a za posledních 7 dní o -17.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sui DePIN (SUIDEPIN)

$ 269.55K
$ 269.55K

--
--

$ 269.55K
$ 269.55K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Sui DePIN je $ 269.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUIDEPIN je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 269.55K.

Historie cen v USD pro Sui DePIN (SUIDEPIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Sui DePIN na USD  $ +0.00022129.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sui DePIN na USD  $ +0.0013358050.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sui DePIN na USD  $ +0.0008399461.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sui DePIN na USD  $ +0.00011563099786741.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00022129+457.49%
30 dní$ +0.0013358050+495.37%
60 dní$ +0.0008399461+311.48%
90 dní$ +0.00011563099786741+75.07%

Co je Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Sui DePIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sui DePIN (SUIDEPIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sui DePIN (SUIDEPIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sui DePIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sui DePIN!

SUIDEPIN na místní měny

Tokenomika pro Sui DePIN (SUIDEPIN)

Pochopení tokenomiky Sui DePIN (SUIDEPIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUIDEPIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sui DePIN (SUIDEPIN)

Jakou hodnotu má dnes Sui DePIN (SUIDEPIN)?
Aktuální cena SUIDEPIN v USD je 0.00026966 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUIDEPIN v USD?
Aktuální cena SUIDEPIN v USD je $ 0.00026966. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sui DePIN?
Tržní kapitalizace SUIDEPIN je $ 269.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUIDEPIN v oběhu?
Objem SUIDEPIN v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUIDEPIN?
SUIDEPIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02374623 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUIDEPIN?
SUIDEPIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004336 USD.
Jaký je objem obchodování SUIDEPIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUIDEPIN je -- USD.
Dosáhne SUIDEPIN letos vyšší ceny?
SUIDEPIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUIDEPIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:44 (UTC+8)

$109,968.04

$3,875.01

$0.02570

$185.46

$1.0003

$3,875.01

$109,968.04

$185.46

$2.5042

$1,088.34

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09479

$0.04201

$0.0055733

$0.00266

$0.04201

$0.00004594

$0.0000826

