Dnešní aktuální cena PayFi Strategy Token USDC je 1.055 USD. Sledujte aktualizace cen PSTUSDC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PSTUSDC.

Více informací o PSTUSDC

Informace o ceně PSTUSDC

Co je to PSTUSDC

Tokenomika pro PSTUSDC

Předpověď cen PSTUSDC

Logo PayFi Strategy Token USDC

PayFi Strategy Token USDC Cena (PSTUSDC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PSTUSDC na USD

$1.055
$1.055$1.055
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:54 (UTC+8)

Informace o ceně PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.053
$ 1.053$ 1.053
Nejnižší za 24 h
$ 1.056
$ 1.056$ 1.056
Nejvyšší za 24 h

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

--

+0.01%

+0.05%

+0.05%

Cena PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) v reálném čase je $1.055. Za posledních 24 hodin se PSTUSDC obchodoval v rozmezí od minima $ 1.053 do maxima $ 1.056, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PSTUSDC v historii je $ 1.057, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.032.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PSTUSDC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o +0.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

$ 89.62M
$ 89.62M$ 89.62M

--
----

$ 89.62M
$ 89.62M$ 89.62M

84.90M
84.90M 84.90M

84,900,600.222477
84,900,600.222477 84,900,600.222477

Aktuální tržní kapitalizace PayFi Strategy Token USDC je $ 89.62M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PSTUSDC je 84.90M, přičemž celková zásoba je 84900600.222477. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 89.62M.

Historie cen v USD pro PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Během dnešního dne byla změna ceny PayFi Strategy Token USDC na USD  $ +0.00011843.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PayFi Strategy Token USDC na USD  $ +0.0065955435.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PayFi Strategy Token USDC na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PayFi Strategy Token USDC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00011843+0.01%
30 dní$ +0.0065955435+0.63%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PayFi Strategy Token USDC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PayFi Strategy Token USDC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PayFi Strategy Token USDC!

PSTUSDC na místní měny

Tokenomika pro PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Pochopení tokenomiky PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PSTUSDC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Jakou hodnotu má dnes PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)?
Aktuální cena PSTUSDC v USD je 1.055 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PSTUSDC v USD?
Aktuální cena PSTUSDC v USD je $ 1.055. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PayFi Strategy Token USDC?
Tržní kapitalizace PSTUSDC je $ 89.62M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PSTUSDC v oběhu?
Objem PSTUSDC v oběhu je 84.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PSTUSDC?
PSTUSDC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.057 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PSTUSDC?
PSTUSDC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.032 USD.
Jaký je objem obchodování PSTUSDC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PSTUSDC je -- USD.
Dosáhne PSTUSDC letos vyšší ceny?
PSTUSDC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPSTUSDC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem.

