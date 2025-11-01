BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Metronome Synth USD je 0.998479 USD. Sledujte aktualizace cen MSUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSUSD.Dnešní aktuální cena Metronome Synth USD je 0.998479 USD. Sledujte aktualizace cen MSUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSUSD.

$0.99848
$ 0.994902
$ 0.999206
$ 0.994902
$ 0.999206
$ 3.43
$ 0.427862
Cena Metronome Synth USD (MSUSD) v reálném čase je $0.998479. Za posledních 24 hodin se MSUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.994902 do maxima $ 0.999206, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSUSD v historii je $ 3.43, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.427862.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSUSD se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o +0.23% a za posledních 7 dní o +0.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Metronome Synth USD (MSUSD)

$ 20.31M
--
$ 20.31M
20.34M
20,343,614.29815173
Aktuální tržní kapitalizace Metronome Synth USD je $ 20.31M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MSUSD je 20.34M, přičemž celková zásoba je 20343614.29815173. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.31M.

Historie cen v USD pro Metronome Synth USD (MSUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny Metronome Synth USD na USD  $ +0.00227489.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Metronome Synth USD na USD  $ -0.0012289279.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Metronome Synth USD na USD  $ +0.0013474474.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Metronome Synth USD na USD  $ -0.006257048876859.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00227489+0.23%
30 dní$ -0.0012289279-0.12%
60 dní$ +0.0013474474+0.13%
90 dní$ -0.006257048876859-0.62%

Co je Metronome Synth USD (MSUSD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Metronome Synth USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Metronome Synth USD (MSUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Metronome Synth USD (MSUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Metronome Synth USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Metronome Synth USD!

Tokenomika pro Metronome Synth USD (MSUSD)

Pochopení tokenomiky Metronome Synth USD (MSUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Metronome Synth USD (MSUSD)

Jakou hodnotu má dnes Metronome Synth USD (MSUSD)?
Aktuální cena MSUSD v USD je 0.998479 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSUSD v USD?
Aktuální cena MSUSD v USD je $ 0.998479. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Metronome Synth USD?
Tržní kapitalizace MSUSD je $ 20.31M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSUSD v oběhu?
Objem MSUSD v oběhu je 20.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSUSD?
MSUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.43 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSUSD?
MSUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.427862 USD.
Jaký je objem obchodování MSUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSUSD je -- USD.
Dosáhne MSUSD letos vyšší ceny?
MSUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:06 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,210.52
$3,879.29
$0.02364
$186.48
$1.0004
$3,879.29
$110,210.52
$186.48
$2.5130
$1,086.95
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.08844
$1.12001
$1.12001
$0.0036565
$0.0043
$20.485
$0.0000787
