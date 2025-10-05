Dnešní aktuální cena Ishi Go je 0.00005495 USD. Sledujte aktualizace cen ISHI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ISHI.Dnešní aktuální cena Ishi Go je 0.00005495 USD. Sledujte aktualizace cen ISHI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ISHI.

Logo Ishi Go

Ishi Go Cena (ISHI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ISHI na USD

-1.70%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Ishi Go (ISHI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:31:06 (UTC+8)

Informace o ceně Ishi Go (ISHI) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.24%

-1.36%

+77.99%

+77.99%

Cena Ishi Go (ISHI) v reálném čase je $0.00005495. Za posledních 24 hodin se ISHI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00005343 do maxima $ 0.00005578, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ISHI v historii je $ 0.00194537, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000845.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ISHI se za poslední hodinu změnila o -0.24%, za 24 hodin o -1.36% a za posledních 7 dní o +77.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ishi Go (ISHI)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Ishi Go je $ 54.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ISHI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 54.61K.

Historie cen v USD pro Ishi Go (ISHI)

Během dnešního dne byla změna ceny Ishi Go na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ishi Go na USD  $ +0.0000249380.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ishi Go na USD  $ +0.0000177529.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ishi Go na USD  $ -0.00011287159346741152.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.36%
30 dní$ +0.0000249380+45.38%
60 dní$ +0.0000177529+32.31%
90 dní$ -0.00011287159346741152-67.25%

Co je Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Ishi Go (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ishi Go (ISHI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ishi Go (ISHI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ishi Go.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ishi Go!

ISHI na místní měny

Tokenomika pro Ishi Go (ISHI)

Pochopení tokenomiky Ishi Go (ISHI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ISHI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ishi Go (ISHI)

Jakou hodnotu má dnes Ishi Go (ISHI)?
Aktuální cena ISHI v USD je 0.00005495 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ISHI v USD?
Aktuální cena ISHI v USD je $ 0.00005495. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ishi Go?
Tržní kapitalizace ISHI je $ 54.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ISHI v oběhu?
Objem ISHI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ISHI?
ISHI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00194537 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ISHI?
ISHI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000845 USD.
Jaký je objem obchodování ISHI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ISHI je -- USD.
Dosáhne ISHI letos vyšší ceny?
ISHI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenISHI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:31:06 (UTC+8)

