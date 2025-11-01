BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Flash Liquidity Token je 1.39 USD. Sledujte aktualizace cen FLP.1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLP.1.

Více informací o FLP.1

Informace o ceně FLP.1

Co je to FLP.1

Bílá kniha pro FLP.1

Oficiální webové stránky FLP.1

Tokenomika pro FLP.1

Předpověď cen FLP.1

Logo Flash Liquidity Token

Flash Liquidity Token Cena (FLP.1)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FLP.1 na USD

$1.39
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Flash Liquidity Token (FLP.1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:56:03 (UTC+8)

Informace o ceně Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.38
Nejnižší za 24 h
$ 1.41
Nejvyšší za 24 h

$ 1.38
$ 1.41
$ 1.58
$ 1.18
-0.18%

+0.06%

-1.99%

-1.99%

Cena Flash Liquidity Token (FLP.1) v reálném čase je $1.39. Za posledních 24 hodin se FLP.1 obchodoval v rozmezí od minima $ 1.38 do maxima $ 1.41, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLP.1 v historii je $ 1.58, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.18.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLP.1 se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o +0.06% a za posledních 7 dní o -1.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Flash Liquidity Token (FLP.1)

$ 4.97M
--
$ 4.97M
3.57M
3,565,818.612789
Aktuální tržní kapitalizace Flash Liquidity Token je $ 4.97M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FLP.1 je 3.57M, přičemž celková zásoba je 3565818.612789. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.97M.

Historie cen v USD pro Flash Liquidity Token (FLP.1)

Během dnešního dne byla změna ceny Flash Liquidity Token na USD  $ +0.00079349.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Flash Liquidity Token na USD  $ -0.1091404370.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Flash Liquidity Token na USD  $ -0.0567596770.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Flash Liquidity Token na USD  $ +0.0508535216073308.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00079349+0.06%
30 dní$ -0.1091404370-7.85%
60 dní$ -0.0567596770-4.08%
90 dní$ +0.0508535216073308+3.80%

Co je Flash Liquidity Token (FLP.1)

Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact.

Flash’s trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Flash Liquidity Token (FLP.1)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Flash Liquidity Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Flash Liquidity Token (FLP.1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Flash Liquidity Token (FLP.1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Flash Liquidity Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Flash Liquidity Token!

FLP.1 na místní měny

Tokenomika pro Flash Liquidity Token (FLP.1)

Pochopení tokenomiky Flash Liquidity Token (FLP.1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLP.1 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Flash Liquidity Token (FLP.1)

Jakou hodnotu má dnes Flash Liquidity Token (FLP.1)?
Aktuální cena FLP.1 v USD je 1.39 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLP.1 v USD?
Aktuální cena FLP.1 v USD je $ 1.39. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Flash Liquidity Token?
Tržní kapitalizace FLP.1 je $ 4.97M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLP.1 v oběhu?
Objem FLP.1 v oběhu je 3.57M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLP.1?
FLP.1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.58 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLP.1?
FLP.1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.18 USD.
Jaký je objem obchodování FLP.1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLP.1 je -- USD.
Dosáhne FLP.1 letos vyšší ceny?
FLP.1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLP.1, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:56:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Flash Liquidity Token (FLP.1)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

