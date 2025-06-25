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سعر Provenance Blockchain (HASH) المباشر لليوم هو USD 0.02382118 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Provenance Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Provenance Blockchain خلال اليوم هو +3.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Provenance Blockchain (HASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Provenance Blockchain مقابل USD هو $ +0.00071677 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Provenance Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Provenance Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Provenance Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00071677 +3.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Provenance Blockchain (HASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Provenance Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02057385$ 0.02057385 $ 0.02057385 24 ساعة مرتفع $ 0.02621493$ 0.02621493 $ 0.02621493 عالية طوال الوقت $ 0.03071681$ 0.03071681 $ 0.03071681 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) +3.10% تغير السعر (7 أيام) +6.56%

معلومات سوق Provenance Blockchain (HASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: