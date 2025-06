ما هو Provenance Blockchain ( HASH )

HASH is the native token of Provenance Blockchain, a sovereign L1 public, proof-of-stake blockchain built using the Cosmos SDK. Launched in 2018, Provenance Blockchain modernizes and democratizes financial markets by bringing clarity, access, and equity to participants across the global financial ecosystem. Our platform addresses the challenges of legacy financial infrastructure by providing a transparent, efficient, and accessible alternative for financial institutions and users alike.

المصدر Provenance Blockchain (HASH) مستند تقني الموقع الرسمي

توكنوميكس Provenance Blockchain (HASH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Provenance Blockchain (HASH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HASH والتوكن الشاملة الآن!