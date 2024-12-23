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سعر Theta Network (THETA) المباشر لليوم هو USD 2.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15B . يتم تحديث سعر THETA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Theta Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.54M - تغيير سعر Theta Network خلال اليوم هو +0.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Theta Network (THETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Theta Network مقابل USD هو $ +0.01253634 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Theta Network مقابل USD هو $ +0.5552223580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Theta Network مقابل USD هو $ +1.5328139480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Theta Network مقابل USD هو $ +0.7484416068512082 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01253634 +0.59% 30 يوم $ +0.5552223580 +25.94% 60 يوم $ +1.5328139480 +71.63% 90 يوم $ +0.7484416068512082 +53.78%

تحليل سعر Theta Network (THETA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Theta Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 24 ساعة مرتفع $ 2.27$ 2.27 $ 2.27 عالية طوال الوقت $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) +0.59% تغير السعر (7 أيام) -20.51%

معلومات سوق Theta Network (THETA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: