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โทเค็น เกมไพ่ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมไพ่ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,8785
+0,07%
+0,66%
-4,29%
$ 152,30M
$ 68,00K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0,242355
-3,21%
+0,02%
-2,07%
$ 15,14M
$ 356,45K
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0,0015884
-0,23%
+0,30%
+0,13%
$ 10,80M
$ 40,90M
4
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0,02385
-0,67%
-1,24%
+16,55%
$ 10,31M
$ 2,35M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0,00328311
-0,19%
-0,02%
+5,33%
$ 4,36M
$ 4,09K
6
Raini
Raini
$RAINI
$ 0,00424119
0,00%
--
+1,34%
$ 2,12M
$ 7,48
7
Anome
Anome
ANOME
$ 0,01710301
+0,14%
-0,03%
-1,09%
$ 513,09K
$ 326,11K
8
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0,00085732
0,00%
-0,04%
+12,61%
$ 316,92K
$ 2,38K
9
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0,00935555
0,00%
-0,00%
-9,83%
$ 211,01K
$ 4,52
10
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0,00210279
0,00%
--
+3,03%
$ 177,38K
$ 1,10
11
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0,00056798
+0,04%
-0,08%
+1,45%
$ 125,23K
$ 41,07
12
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0,00023519
-0,08%
-0,07%
-12,51%
$ 117,45K
$ 107,59
13
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0,00115718
0,00%
--
+2,40%
$ 114,10K
$ 5,79
14
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0,00120101
0,00%
-0,03%
-14,25%
$ 112,20K
$ 14,74
15
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0,00010215
0,00%
--
-14,95%
$ 57,72K
$ 302,09
16
X World Games
X World Games
XWG
$ 1,501E-5
0,00%
0,00%
+10,45%
$ 51,29K
--
17
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0,00044595
0,00%
0,00%
-4,02%
$ 46,37K
$ 7,07
18
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0,0002081
0,00%
--
-9,38%
$ 41,62K
$ 57,62
19
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0,00054197
-0,17%
-0,00%
+43,06%
$ 31,92K
$ 1,07K
20
XANA
XANA
XETA
$ 6,23E-6
0,00%
+2,60%
-47,07%
$ 30,70K
--
21
Must
Must
MUST
$ 0,286652
0,00%
0,00%
-1,09%
$ 29,06K
$ 2,30
22
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0,00056583
+0,13%
-0,08%
-26,11%
$ 23,07K
$ 156,95
23
Polker
Polker
PKR
$ 3,077E-5
0,00%
+1,40%
+1,38%
$ 21,62K
--
24
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3,351E-5
0,00%
-7,00%
-7,30%
$ 21,45K
--
25
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 4,34787E-7
-0,10%
-0,60%
-2,55%
$ 18,78K
--
26
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0,00010623
0,00%
0,00%
-9,23%
$ 15,61K
$ 13,70
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0,0001278
0,00%
--
-1,23%
$ 13,97K
$ 3,20

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมไพ่ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมไพ่ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 27 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $197.13M
โทเค็น เกมไพ่ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมไพ่ ที่ติดตามบน MEXC นั้น XETA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมไพ่ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 27 เกมไพ่ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมไพ่ ยอดนิยม รวมถึง AXS, PRIME, TLM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมไพ่ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมไพ่ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $197.13M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมไพ่ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง