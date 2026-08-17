Splintershards ราคา (SPS)
ราคาปัจจุบัน Splintershards (SPS) วันนี้ $ 0.00333518, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SPS เป็น USD คือ $ 0.00333518 ต่อ SPS.
Splintershards มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,428,859 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 489.72M SPS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SPS เทรดระหว่าง $ 0.00328157 (ต่ำ) กับ $ 0.00339516 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.065 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00268039
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SPS เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.85K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Splintershards คือ $ 4.43M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.85K อุปทานหมุนเวียนของ SPS คือ 489.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 1327940171.157851 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.43M
+0.03%
-0.67%
+7.30%
+7.30%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Splintershards เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Splintershards เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007039557
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Splintershards เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002162080
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Splintershards เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000030566816134
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.67%
|30 วัน
|$ +0.0007039557
|+21.11%
|60 วัน
|$ +0.0002162080
|+6.48%
|90 วัน
|$ +0.000000030566816134
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Splintershards อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Splintershards คือเท่าไร?
Splintershards ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1077121600711984392000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.67% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก
SPS เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.67% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก SPS กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน
Splintershards มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Strategy Games,Governance อย่างไร?
ในกลุ่ม Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Strategy Games,Governance SPS แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --
มูลค่าตามราคาตลาดของ Splintershards ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿143033350.38611644596000 ส่งผลให้ SPS อยู่ในอันดับที่ #2403 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ
ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.1059807845827939308000 ถึง ฿0.1096492595264213904000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด
SPS มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
Splintershards มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น
อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ SPS อย่างไร?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 489718725.3536008 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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