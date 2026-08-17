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ราคาปัจจุบัน W3GG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด W3GG เท่ากับ 47,014 USD ติดตามการอัปเดตราคา W3GG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน W3GG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด W3GG เท่ากับ 47,014 USD ติดตามการอัปเดตราคา W3GG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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W3GG ราคา (W3GG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 W3GG เป็น USD

$0.00045194
$0.00045194$0.00045194
+1.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
W3GG (W3GG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:03:57 (UTC+8)

ราคา W3GG วันนี้

ราคาปัจจุบัน W3GG (W3GG) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน W3GG เป็น USD คือ $ 0 ต่อ W3GG.

W3GG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 47,014 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 103.99M W3GG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา W3GG เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.156385 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น W3GG เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -17.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 174.53.

W3GG (W3GG) ข้อมูลการตลาด

$ 47.01K
$ 47.01K$ 47.01K

$ 174.53
$ 174.53$ 174.53

$ 452.11K
$ 452.11K$ 452.11K

103.99M
103.99M 103.99M

999,993,961.5
999,993,961.5 999,993,961.5

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ W3GG คือ $ 47.01K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 174.53 อุปทานหมุนเวียนของ W3GG คือ 103.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999993961.5 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 452.11K

ประวัติราคา W3GG USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.156385
$ 0.156385$ 0.156385

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+1.38%

-17.00%

-17.00%

ประวัติราคา W3GG (W3GG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา W3GG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา W3GG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา W3GG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา W3GG เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.38%
30 วัน$ 0-33.40%
60 วัน$ 0-43.17%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา W3GG

การคาดการณ์ราคา W3GG (W3GG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ W3GG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา W3GG (W3GG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ W3GG อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา W3GG จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา W3GG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา W3GG

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เกี่ยวกับ W3GG

ราคาปัจจุบันของ W3GG คือเท่าไร?

W3GG เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 1.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ W3GG คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿1518337.48105267052000 W3GG อยู่ในอันดับ #7083 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ W3GG มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ W3GG มีเท่าไร?

มีโทเคน 103987765.25926915 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

W3GG เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

W3GG เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿5.05052126971586930000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ W3GG คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Card Games และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

W3GG มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ W3GG

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:03:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ W3GG (W3GG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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