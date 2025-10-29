ราคาปัจจุบัน SENATE วันนี้ คือ 0.00179048 USD ติดตามการอัปเดตราคา SENATE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SENATE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SENATE วันนี้ คือ 0.00179048 USD ติดตามการอัปเดตราคา SENATE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SENATE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SENATE

ข้อมูลราคา SENATE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SENATE

โทเคโนมิกส์ SENATE

การคาดการณ์ราคา SENATE

SENATE โลโก้

SENATE ราคา (SENATE)

ราคาปัจจุบัน 1 SENATE เป็น USD

$0.00179048
$0.00179048$0.00179048
+19.80%1D
SENATE (SENATE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:13:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SENATE (SENATE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00103497
$ 0.00103497$ 0.00103497
ต่ำสุด 24h
$ 0.00181605
$ 0.00181605$ 0.00181605
สูงสุด 24h

$ 0.00103497
$ 0.00103497$ 0.00103497

$ 0.00181605
$ 0.00181605$ 0.00181605

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 0.00103497
$ 0.00103497$ 0.00103497

-1.24%

+19.87%

+3.85%

+3.85%

ราคาเรียลไทม์ SENATE (SENATE) คือ $0.00179048 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSENATE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00103497 และราคาสูงสุด $ 0.00181605 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SENATE คือ $ 5.85 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00103497

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SENATE มีการเปลี่ยนแปลง -1.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +19.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.85% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SENATE (SENATE) ข้อมูลการตลาด

$ 246.25K
$ 246.25K$ 246.25K

--
----

$ 292.37K
$ 292.37K$ 292.37K

137.53M
137.53M 137.53M

163,289,542.828217
163,289,542.828217 163,289,542.828217

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SENATE คือ $ 246.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SENATE คือ 137.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 163289542.828217 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 292.37K

ประวัติราคา SENATE (SENATE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SENATE เป็น USD เท่ากับ $ +0.00029675
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SENATE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011203864
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SENATE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013571557
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SENATE เป็น USD เท่ากับ $ -0.006885598290184288

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00029675+19.87%
30 วัน$ -0.0011203864-62.57%
60 วัน$ -0.0013571557-75.79%
90 วัน$ -0.006885598290184288-79.36%

อะไรคือ SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา SENATE (USD)

SENATE (SENATE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SENATE (SENATE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SENATE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SENATE ตอนนี้!

SENATE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ SENATE (SENATE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SENATE (SENATE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SENATEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SENATE (SENATE)

วันนี้ SENATE (SENATE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SENATE เป็นUSD คือ 0.00179048 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SENATE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SENATE เป็น USD คือ $ 0.00179048 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SENATE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SENATE คือ $ 246.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SENATE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SENATE คือ 137.53M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SENATE คือเท่าใด?
SENATE ถึงราคา ATH ที่ 5.85 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SENATE คือเท่าไร?
SENATE ถึงราคา ATL ที่ 0.00103497 USD
ปริมาณการเทรดของ SENATE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SENATE คือ -- USD
ปีนี้ SENATE จะสูงขึ้นอีกไหม?
SENATE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SENATE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:13:43 (UTC+8)

