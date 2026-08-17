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ราคาปัจจุบัน Cross The Ages วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CTA เท่ากับ 119,286 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cross The Ages วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CTA เท่ากับ 119,286 USD ติดตามการอัปเดตราคา CTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Cross The Ages ราคา (CTA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CTA เป็น USD

$0.0002388
$0.0002388$0.0002388
-0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cross The Ages (CTA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:47:54 (UTC+8)

ราคา Cross The Ages วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cross The Ages (CTA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CTA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CTA.

Cross The Ages มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 119,286 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 499.04M CTA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CTA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.462556 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CTA เคลื่อนไหว +2.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 152.30.

Cross The Ages (CTA) ข้อมูลการตลาด

$ 119.29K
$ 119.29K$ 119.29K

$ 152.30
$ 152.30$ 152.30

$ 119.29K
$ 119.29K$ 119.29K

499.04M
499.04M 499.04M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cross The Ages คือ $ 119.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 152.30 อุปทานหมุนเวียนของ CTA คือ 499.04M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 119.29K

ประวัติราคา Cross The Ages USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.462556
$ 0.462556$ 0.462556

$ 0
$ 0$ 0

+2.11%

-6.01%

-18.40%

-18.40%

ประวัติราคา Cross The Ages (CTA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cross The Ages เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cross The Ages เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cross The Ages เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cross The Ages เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.01%
30 วัน$ 0-53.88%
60 วัน$ 0-96.05%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Cross The Ages

การคาดการณ์ราคา Cross The Ages (CTA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CTA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cross The Ages (CTA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cross The Ages อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cross The Ages จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CTA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cross The Ages

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Cross The Ages (CTA) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemCard GamesEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Cross The Ages

ราคาปัจจุบันของ Cross The Ages คือเท่าไร?

Cross The Ages มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -6.01% ในวันนี้

ชุมชนของ CTA เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Cross The Ages อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Gaming (GameFi),NFT,Solana Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Card Games,Gaming Utility Token การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ CTA ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

CTA เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿14.93904442552435032000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 499042343.17566377 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cross The Ages

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:47:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cross The Ages (CTA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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