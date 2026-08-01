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ราคาปัจจุบัน Anome วันนี้ คือ 0.01706565 USD มูลค่าตลาด ANOME เท่ากับ 511,973 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANOME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Anome วันนี้ คือ 0.01706565 USD มูลค่าตลาด ANOME เท่ากับ 511,973 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANOME เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Anome ราคา (ANOME)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ANOME เป็น USD

$0.01704241
$0.01704241$0.01704241
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Anome (ANOME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:17:54 (UTC+8)

ราคา Anome วันนี้

ราคาปัจจุบัน Anome (ANOME) วันนี้ $ 0.01706565, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ANOME เป็น USD คือ $ 0.01706565 ต่อ ANOME.

Anome มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 511,973 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 30.00M ANOME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANOME เทรดระหว่าง $ 0.01657597 (ต่ำ) กับ $ 0.01801943 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.198258 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00734374

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ANOME เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 324.99K.

Anome (ANOME) ข้อมูลการตลาด

$ 511.97K
$ 511.97K$ 511.97K

$ 324.99K
$ 324.99K$ 324.99K

$ 17.07M
$ 17.07M$ 17.07M

30.00M
30.00M 30.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Anome คือ $ 511.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 324.99K อุปทานหมุนเวียนของ ANOME คือ 30.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.07M

ประวัติราคา Anome USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01657597
$ 0.01657597$ 0.01657597
ต่ำสุด 24h
$ 0.01801943
$ 0.01801943$ 0.01801943
สูงสุด 24h

$ 0.01657597
$ 0.01657597$ 0.01657597

$ 0.01801943
$ 0.01801943$ 0.01801943

$ 0.198258
$ 0.198258$ 0.198258

$ 0.00734374
$ 0.00734374$ 0.00734374

-0.02%

-4.74%

-3.40%

-3.40%

ประวัติราคา Anome (ANOME) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Anome เป็น USD เท่ากับ $ -0.000850955495165725
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anome เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000769814
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anome เป็น USD เท่ากับ $ +0.0065131326
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anome เป็น USD เท่ากับ $ +0.000042756659110957

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000850955495165725-4.74%
30 วัน$ -0.0000769814-0.45%
60 วัน$ +0.0065131326+38.17%
90 วัน$ +0.000042756659110957+0.00%

การคาดการณ์ราคา Anome

การคาดการณ์ราคา Anome (ANOME) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ANOME ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Anome (ANOME) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Anome อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Anome จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ANOME ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Anome

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เกี่ยวกับ Anome

ราคาสดของ Anome คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.5510928980333799960000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -4.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ ANOME อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Anome คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿16532899.96483249432000 Anome อยู่ในอันดับที่ #3565 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

ANOME มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ ANOME มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.5352798952875727448000 และ ฿0.5818928607823099912000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Anome คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (30000000.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,NFTFi,Card Games,Binance Alpha Spotlight และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Anome

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:17:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Anome (ANOME)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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