XBT Pris idag

Livepriset för XBT (XBT) idag är $ 0.00085625, med en förändring på 2.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XBT till USD är$ 0.00085625 per XBT.

XBT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 856,472, med ett cirkulerande utbud på 999.73M XBT. Under de senaste 24 timmarna handlades XBT mellan $ 0.00080857 (lägsta) och $ 0.00088913 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03015309, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000486.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XBT med +0.90% under den senaste timmen och -28.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

XBT (XBT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 856.47K$ 856.47K $ 856.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 856.47K$ 856.47K $ 856.47K Cirkulationsutbud 999.73M 999.73M 999.73M Totalt utbud 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

