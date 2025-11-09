WLF TOKEN Pris idag

Livepriset för WLF TOKEN (WLF) idag är $ 0.0010886, med en förändring på 8.68% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WLF till USD är$ 0.0010886 per WLF.

WLF TOKEN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,101,148, med ett cirkulerande utbud på 2.85B WLF. Under de senaste 24 timmarna handlades WLF mellan $ 0.00108856 (lägsta) och $ 0.00119835 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0021434, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WLF med +0.00% under den senaste timmen och -27.39% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WLF TOKEN (WLF) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.77M$ 21.77M $ 21.77M Cirkulationsutbud 2.85B 2.85B 2.85B Totalt utbud 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för WLF TOKEN är $ 3.10M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WLF är 2.85B, med ett totalt utbud på 20000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.77M.