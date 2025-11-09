ROLLHUB Pris idag

Livepriset för ROLLHUB (RHUB) idag är $ 0.00020125, med en förändring på 3.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RHUB till USD är$ 0.00020125 per RHUB.

ROLLHUB rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 201,403, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M RHUB. Under de senaste 24 timmarna handlades RHUB mellan $ 0.0002014 (lägsta) och $ 0.00021061 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00053684, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00012999.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RHUB med -0.20% under den senaste timmen och +3.29% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ROLLHUB (RHUB) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 201.40K$ 201.40K $ 201.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 201.40K$ 201.40K $ 201.40K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

Det aktuella börsvärdet för ROLLHUB är $ 201.40K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av RHUB är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999998960.067986. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 201.40K.