Livepriset för Ridotto (RDT) idag är $ 0.00256576, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för RDT till USD är$ 0.00256576 per RDT.

Ridotto rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 807,602, med ett cirkulerande utbud på 314.76M RDT. Under de senaste 24 timmarna handlades RDT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.51, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0025193.

I kortsiktigt resultat, rörde sig RDT med -- under den senaste timmen och -57.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ridotto (RDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 807.60K$ 807.60K $ 807.60K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Cirkulationsutbud 314.76M 314.76M 314.76M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

