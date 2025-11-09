Mooncoin Pris idag

Livepriset för Mooncoin (MOONCOIN) idag är --, med en förändring på 2.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MOONCOIN till USD är-- per MOONCOIN.

Mooncoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 25,781, med ett cirkulerande utbud på 998.90M MOONCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades MOONCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00514511, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MOONCOIN med -- under den senaste timmen och -7.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mooncoin (MOONCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K Cirkulationsutbud 998.90M 998.90M 998.90M Totalt utbud 998,902,178.216262 998,902,178.216262 998,902,178.216262

