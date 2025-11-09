KITO Pris idag

Livepriset för KITO (KITO) idag är $ 0.00013872, med en förändring på 14.41% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KITO till USD är$ 0.00013872 per KITO.

KITO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 135,289, med ett cirkulerande utbud på 975.26M KITO. Under de senaste 24 timmarna handlades KITO mellan $ 0.00012952 (lägsta) och $ 0.00020077 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00032925, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000344.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KITO med -0.79% under den senaste timmen och -51.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

KITO (KITO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 135.29K$ 135.29K $ 135.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 135.29K$ 135.29K $ 135.29K Cirkulationsutbud 975.26M 975.26M 975.26M Totalt utbud 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

Det aktuella börsvärdet för KITO är $ 135.29K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KITO är 975.26M, med ett totalt utbud på 975263103.97. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 135.29K.