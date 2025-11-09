Karum Pris idag

Livepriset för Karum (KARUM) idag är $ 0.073477, med en förändring på 22.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KARUM till USD är$ 0.073477 per KARUM.

Karum rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,080,115, med ett cirkulerande utbud på 14.70M KARUM. Under de senaste 24 timmarna handlades KARUM mellan $ 0.069278 (lägsta) och $ 0.09629 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.475405, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02672377.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KARUM med +4.23% under den senaste timmen och -40.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Karum (KARUM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Cirkulationsutbud 14.70M 14.70M 14.70M Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

