Livepriset för Dollar Cost Average idag är 0 USD.DCA börsvärdet är 535,110 USD. Följ prisuppdateringar för DCA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

$0.0005329
+9.10%1D
Dollar Cost Average Pris idag

Livepriset för Dollar Cost Average (DCA) idag är --, med en förändring på 9.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DCA till USD är-- per DCA.

Dollar Cost Average rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 535,110, med ett cirkulerande utbud på 999.99M DCA. Under de senaste 24 timmarna handlades DCA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00301457, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DCA med +5.42% under den senaste timmen och -25.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dollar Cost Average (DCA) Marknadsinformation

$ 535.11K
--
$ 535.11K
999.99M
999,990,928.270062
Det aktuella börsvärdet för Dollar Cost Average är $ 535.11K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DCA är 999.99M, med ett totalt utbud på 999990928.270062. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 535.11K.

Dollar Cost Average Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.00301457
$ 0
+5.42%

+9.11%

-25.37%

-25.37%

Dollar Cost Average (DCA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+9.11%
30 dagar$ 0-49.40%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Dollar Cost Average

Dollar Cost Average (DCA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DCA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dollar Cost Average (DCA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Dollar Cost Average potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Dollar Cost Average kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DCA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Dollar Cost Average Price Prediction.

Vad är Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.