Dollar Cost Average Pris (DCA)
Livepriset för Dollar Cost Average (DCA) idag är --, med en förändring på 9.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DCA till USD är-- per DCA.
Dollar Cost Average rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 535,110, med ett cirkulerande utbud på 999.99M DCA. Under de senaste 24 timmarna handlades DCA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00301457, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DCA med +5.42% under den senaste timmen och -25.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Dollar Cost Average är $ 535.11K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DCA är 999.99M, med ett totalt utbud på 999990928.270062. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 535.11K.
+5.42%
+9.11%
-25.37%
-25.37%
Under dagen var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dollar Cost Average till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+9.11%
|30 dagar
|$ 0
|-49.40%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Dollar Cost Average potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
